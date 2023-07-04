Минфин России предложил программу "фронтального сокращения" бюджетных расходов

Министерство финансов России выступило с инициативой фронтального сокращения государственных расходов в бюджете 2024 года.

Программу представил глава ведомства Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам. Он предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета, за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных. Высвободившиеся траты могут быть перераспределены.

Большинство участников заседания отреагировали негативно, хотя и согласны с тем, что оптимизировать расходы необходимо. В ответ практически все выступающие предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете, а от каких можно отказаться, вместо того чтобы сокращать траты по всему периметру программ, сообщают "Ведомости".

Ранее Минэк заявил, что ожидается рост доходов бюджета в "геометрической прогрессии" от резидентов САРов.