В российские магазины поступила клубника из Херсонской и Запорожской областей

Фермеры Запорожской и Херсонской областей начали поставки ягоды и фруктов в центральную часть России.

Первые фуры с клубникой отправили из Мелитополя в конце мая, сообщает Минсельхоз. Продукция из этих регионов уже продается в федеральных сетях.

Далее будет собран урожай персиков, яблок, груш и слив. Их направят в Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тулу, отметили в министерстве, сообщают "Известия".