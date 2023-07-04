Минэкономразвития: компании могут не раскрывать связанную с санкционными рисками информацию

Компании в России смогут не раскрывать связанную с санкционными рисками информацию, несмотря на возобновление раскрытия финансовой отчетности с 1 июля 2023 года.

Как сообщает Минэкономразвития, некоторые соответствующие постановления правительства РФ продолжают действовать. Российские компании с 1 июля должны раскрывать финансовую отчетность, так как право не раскрывать ее или делать это в ограниченном объеме закончило свое действие.

"В настоящее время остаются действующими ряд постановлений правительства Российской Федерации, связанных с раскрытием некоторых сведений и изданных с учетом санкционных рисков. Например, действует постановление правительства от 4 апреля 2019 г. №400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона "Об акционерных обществах" и федерального закона "О рынке ценных бумаг", - сообщает ведомство.

Отмечается, что в текущих условиях в целях дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования необходимо оптимальное раскрытие информации, но за исключением чувствительных с санкционной точки зрения данных.