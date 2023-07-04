Скончался мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева

Гражданин Таджикистана, застреливший двух пограничников в аэропорту Кишинева, скончался от полученных при задержании ранений.

Рустам Ашуров 1980 года рождения, который на территории своей страны обвинялся в похищении человека, 30 июня прилетел из Турции и начал стрелять в кишиневском аэропорту. Это произошло после того, как его не пустили в Молдавию.

Злоумышленник открыл огонь в сторону пограничников. Все пассажиры были эвакуированы, а вылеты самолетов отложили.

Молдавский спецназ обезвредил стрелка, он был ранен.