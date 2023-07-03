04 Июля 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поручил оперативно решить вопрос передачи изъятых у браконьеров плавсредств военным

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на распространявшие в телеграмм-каналах военкоров просьбы о помощи бойцам СВО катерами и моторными лодками.

браконьерские лодки, катера, плавсредства(2023)|Фото: t.me/RVvoenkor

Напомним, 2 июля военкоры массово опубликовали обращение к губернаторам российских регионов с просьбой о передаче конфискованных браконьерских лодок армии, так как эти плавсредства "очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов на фронте под Херсоном". По данным военкоров они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск "Днепр", так как обеспечение плавсредствами наших войск оказалось (в который уже раз), мягко говоря, никаким.

Игорь Бабушкин уже 3 июля сообщил, что в связи с поступившему в сети обращением дал поручение проработать вопрос передачи министерству обороны изъятых в регионе у браконьеров плавсредств.

браконьеры, рыбалка, река, катер(2023)|Фото: astrobl.ru

"Инициатива важная, изучаем возможность. Думаю, что в короткое время найдём решение", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, плавсредства, браконьерские лодки, сво


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