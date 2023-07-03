Игорь Бабушкин поручил оперативно решить вопрос передачи изъятых у браконьеров плавсредств военным

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на распространявшие в телеграмм-каналах военкоров просьбы о помощи бойцам СВО катерами и моторными лодками.

Напомним, 2 июля военкоры массово опубликовали обращение к губернаторам российских регионов с просьбой о передаче конфискованных браконьерских лодок армии, так как эти плавсредства "очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов на фронте под Херсоном". По данным военкоров они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск "Днепр", так как обеспечение плавсредствами наших войск оказалось (в который уже раз), мягко говоря, никаким.

Игорь Бабушкин уже 3 июля сообщил, что в связи с поступившему в сети обращением дал поручение проработать вопрос передачи министерству обороны изъятых в регионе у браконьеров плавсредств.

"Инициатива важная, изучаем возможность. Думаю, что в короткое время найдём решение", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.