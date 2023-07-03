04 Июля 2023
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Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

В Коми началось расследование попадания в реку Колву нефтепродуктов

Из-за разлива нефтесодержащей жидкости на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения и попадания ее на почву и реку Колва возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".

Следователи совместно с представителями других уполномоченных органов выехали к месту происшествия. Они намерены выяснить причины случившегося, сообщает управление СКР по Коми.

По последним данным, причиной аварии стала неисправность трубопровода ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. На месте ЧП работает оперативная группа. В устранении последствий разлива участвуют 18 человек и четыре единицы техники. В округе введен режим повышенной готовности.

Теги: Республика Коми, расследование, нефтепродукты


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Ранее 03.07.2023 11:17 Мск В реку Колву могло попасть около тысячи кубометров нефти
Ранее 03.07.2023 02:03 Мск В Коми из-за неисправности трубопровода нефтепродукты попали в реку

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