Мать из Прикамья отправится на лечение из-за убийства ребенка

Жительница Пермского края, которой вменяли убийство ребенка, отправится на принудительное лечение.

По данным пермского краевого управления СКР, ночью 25 сентября 2022 г. женщина после ссоры со своим мужем зашла в комнату дочери 2016 г.р. и ударила ее ножом в сердце. Травма оказалась смертельной. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала злоумышленницу невменяемой, нуждающейся в принудительном лечении.

Суд отправил ее в стационар больницы пециализированного типа с интенсивным наблюдением.