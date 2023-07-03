В Тюменской области сокращается преступность

03 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Тюменская область
Фото: Накануне.ru

В Тюменской области сокращается преступность

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский провел заседание регионального координационного совета по профилактике правонарушений. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов сообщил, что общее количество преступлений, зарегистрированных в регионе за пять месяцев 2023 г., на 2% меньше, чем за аналогичный период 2022 г.

"Тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений в регионе сохраняется. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на два процента, краж – на 8%, грабежей – на 13%. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 9%. В целом уровень преступности на 100 тыс. населения в Тюменской области уменьшился с 646,3 до 637,9 единицы", – отметил Евгений Козлов.

При этом несколько увеличилось общее количество преступлений, совершенных в общественных местах. Поэтому важным вопросом в повестке заседания стали меры по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

В настоящее время правоохранительный сегмент АПК "Безопасный город" включает в себя свыше 5,3 тыс. камер видеонаблюдения, установленных на территории 23 городов и районов Тюменской области, сообщил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов. За пять месяцев 2023 г. при помощи камер видеонаблюдения на территории области раскрыто семь преступлений и выявлено 190 административных правонарушений, а также задержано 30 лиц, находившихся в розыске, доложил Евгений Козлов. В рамках государственной программы Тюменской области "Профилактика правонарушений" предусмотрено совершенствование и модернизация АПК "Безопасный город". Сумма финансирования на эти цели составит более 274 млн руб.

"В сегодняшней непростой обстановке дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и повышение эффективности его использования – важнейшая общая задача региональных органов власти и правоохранительных структур", – подвел итог Павел Белявский.

Теги: Тюменская область, преступность, Павел Белявский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети