В Тюменской области сокращается преступность

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский провел заседание регионального координационного совета по профилактике правонарушений. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов сообщил, что общее количество преступлений, зарегистрированных в регионе за пять месяцев 2023 г., на 2% меньше, чем за аналогичный период 2022 г.

"Тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений в регионе сохраняется. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на два процента, краж – на 8%, грабежей – на 13%. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 9%. В целом уровень преступности на 100 тыс. населения в Тюменской области уменьшился с 646,3 до 637,9 единицы", – отметил Евгений Козлов.

При этом несколько увеличилось общее количество преступлений, совершенных в общественных местах. Поэтому важным вопросом в повестке заседания стали меры по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

В настоящее время правоохранительный сегмент АПК "Безопасный город" включает в себя свыше 5,3 тыс. камер видеонаблюдения, установленных на территории 23 городов и районов Тюменской области, сообщил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов. За пять месяцев 2023 г. при помощи камер видеонаблюдения на территории области раскрыто семь преступлений и выявлено 190 административных правонарушений, а также задержано 30 лиц, находившихся в розыске, доложил Евгений Козлов. В рамках государственной программы Тюменской области "Профилактика правонарушений" предусмотрено совершенствование и модернизация АПК "Безопасный город". Сумма финансирования на эти цели составит более 274 млн руб.

"В сегодняшней непростой обстановке дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и повышение эффективности его использования – важнейшая общая задача региональных органов власти и правоохранительных структур", – подвел итог Павел Белявский.