В Курской области обстрелян Глушковский район

Губернатор курской области Роман Старовойт сообщил о том, что Глушковский район сегодня подвергся обстрелам со стороны ВСУ.

В селе Весёлое зафиксировали четыре прилёта, написал Старовойт в своем telegram-канале. В результате в населённых пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению.

Восемь прилётов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО "Победа", по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные.