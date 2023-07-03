Жительница Краснодара "заказала" сотрудника уголовного розыска

Жительнице Краснодара вменили "заказ" сотрудника полиции. О том, что краснодарка собирается организовать убийство сотрудника уголовного розыска, полицейским стало известно от ее знакомого, к которому она обратилась за помощью в поиске исполнителя.

Мужчина сообщил силовикам, что злоумышленница обещала за расправу над сотрудником полиции заплатить ему 1 млн руб. В качестве оружия заказчица выбрала обрез ружья, который планировала передать исполнителю в условленное время.

Для подтверждения "выполнения" заказа инсценировано убийство и сделаны постановочные фотографии. Кроме того, по просьбе правоохранителей супруга полицейского написала заявление о пропаже мужа. Злоумышленница, желая убедиться, что ее заказ выполнен, пришла в отдел полиции и пыталась встретиться с оперативником. Женщине сообщили, что интересующий ее сотрудник несколько дней не выходит на связь. Для убедительности женщине предъявили официальный документ об объявлении без вести пропавшего полицейского в розыск.

После этого заказчица убийства встретилась около своего дома с исполнителем, который показал ей постановочные фотографии загримированного оперуполномоченного. Окончательно убедившись в совершенном убийстве, женщина передала псевдокиллеру 25 тыс. руб., после чего полицейские задержали ее.

В жилище подозреваемой оперативники обнаружили обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также 1,8 млн руб. Также установлена причастность злоумышленницы к угрозе убийством с демонстрацией обреза ружья врачу "Скорой помощи". Возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.