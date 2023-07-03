Игорь Бабушкин обязал подрядчика сдать школу в селе Каралат (Астраханская область) до 1 августа

Строительство школы на 220 мест в селе Каралат Камызякского района вышло на завершающий этап. Об этом в ходе совещания по строительству и капитальному ремонту школ губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину доложил представитель компании-подрядчика. Он сообщил, что внутренние отделочные и фасадные работы почти закончены, начинается благоустройство прилегающей территории.

«Иллюзия, что вы в сентябре сможете поупражняться кассой – это большое заблуждение. Обращаю внимание, что в соответствии с требованиями Министерства просвещения Российской Федерации необходимо обеспечить полное кассовое исполнение одновременно с вводом объекта в эксплуатацию», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Глава региона также напомнил подрядчику, что 1 августа объект должен быть введён в эксплуатацию, а к 1 сентября – получены все лицензии.

Министр строительства и ЖКХ Денис Капралов сообщил, что всего на объекте трудятся 53 строителя. Однако, поскольку на выходных доставили новые металлические двери и детали для потолка, планируется привлечь больше рабочих.

Долгожданным объектом остаётся и новая школа в микрорайоне Трусово на 220 мест. Здесь завершается укладка наружных стен и перегородок. Параллельно рабочие облагораживают фасад и занимаются предчистовой отделкой. Скоро бригада выйдет на монтаж электроснабжения, водоснабжения и канализация.

Объект также находится на контроле губернатора.