03 Июля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Лучших школьников Астраханской области наградили медалями

Памятные медали «Гордость Астраханской области» 33-м выпускникам, набравшим максимальные баллы по ЕГЭ, вручил губернатор Игорь Бабушкин. Четверо из них получили 100 баллов за два экзамена.

выпускники школы(2023)|Фото: astrobl.ru

«По сравнению с 2022 годом в этом отличников по единому госэкзамену стало больше почти в два раза. Это говорит о возрастающем уровне образования в Астраханской области. Вы – наша гордость и будущее. С вами мы связываем развитие региона и страны», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

По данным регионального министерства образования и науки, в этом году единый госэкзамен сдавали около четырёх тысяч человек. Больше всего стобалльников в Астраханской области по русскому языку – 18 школьников, 12 выпускников сдали экзамен с наивысшей оценкой по химии, а также трое по математике, двое по биологии и по одному ученику получили 100 баллов по литературе и истории.

молодежь, выпускники(2023)|Фото: astrobl.ru

«Отдельная благодарность нашему правительству за то, что мы учимся в комфортных условиях, пользуемся новыми учебниками и инновационными технологиями. Спасибо педагогам, что делились опытом. Мы получили знания, которые будем развивать, приумножать и использовать во благо нашей Родины», - отметила выпускница СОШ №1 г. Харабали им. М.А. Орлова Яна Кулигина.

медаль выпускникам школы(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, выпускники, лучшие школьники, медали выпускникам


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