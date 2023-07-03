03 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области экс-депутата приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

В Челябинской области суд приговорил к 5 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей экс-депутата городского собрания Трехгорного, директора "Уралспецмонтаж" Кумара Айткалиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, обвиняемый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

"Гражданский иск государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" удовлетворен в полном объеме. Иск Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удовлетворен частично", - рассказали в суде.

Напомним, депутат был задержан 19 октября 2021 года сотрудниками УФСБ. По версии следствия, в 2016 – 2020 гг. обвиняемый представил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. В результате им было похищено более 50 млн рублей.

Теги: Кумар Айткалиев, депутат, ФСБ, мошенничество,


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