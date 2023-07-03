От Саакашвили почти ничего не осталось

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выглядит крайне истощенным. Сегодня его можно было видеть на заседании суда по делу о протестных акциях 2007 года в Тбилиси. Саакашвили подключился к заседанию по видеосвязи из больницы, где он находится под стражей. В последний раз экс-глава государства участвовал в заседании суда в начале февраля.

На протяжении последних месяцев Саакашвили и его сторонники заявляли о крайне опасном состоянии здоровья бывшего президента. Сам он утверждал, что умирает. Адвокаты Саакашвили говорят о более чем 20 диагнозах, поставленных их подзащитному.