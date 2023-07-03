В Воронежской области за время действия режима КТО пострадали четыре человека

За время действия контртеррористической операции (КТО) в Воронежской области пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. Им выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, повреждения получили более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.

Напомним, 24 июня Национальный антитеррористический комитет ввел режим КТО в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Решение было принято в связи с попыткой мятежа бойцов ЧВК "Вагнер". 26 июня режим КТО и все ограничения, связанные с ним, были сняты.