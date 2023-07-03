Вместо люков в Екатеринбурге установят 5-копеечные "монеты"

Власти Екатеринбурга продолжают украшать уральскую столицу в год ее 300-летия. Еще одной изюминкой города станут канализационные люки в виде 5-копеечных монет. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.

Партию в 90 люков должны поставить к 15 сентября текущего года. За 90 люков администрация Екатеринбурга готова заплатить 4 млн 17 тыс. 794 рублей 40 копеек.

Дизайн для новых люков был вдохновлен монетой Екатеринбургского монетного двора номиналом в 5 копеек, которая была выпущена в 1802 году. 45 из них продемонстрируют изображения вензелей Екатерины II, а вторая половина - надпись "5 копьекъ" и "Екатеринбургский монетный двор".

Окончание подачи заявок - 12 июля