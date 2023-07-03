03 Июля 2023
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Фото: Администрация Тазовского района ЯНАО

Тазовский район Ямала возглавил Виктор Югай

Подведены итоги конкурса по выбору главы Тазовского района Ямала.

Первенство шло в два этапа. На втором претенденты представили свои программы по социально-экономическому развитию района. По итогам голосования конкурсная комиссия депутатам районной думы двух кандидатов – Алексея Рожкова и Виктора Югая. Парламентарии сделали свой выбор – главой района стал Югай.

Заседание думы прошло в районном доме культуры. В мероприятии принял участие губернатор округа Дмитрий Артюхов, а также представители региональных и районных органов власти, представители организаций и учреждений, общественники. После оглашения результатов глава арктического региона поздравил нового руководителя муниципалитета, а он в ответ поблагодарил всех присутствовавших за поддержку.

Глава Тазовского района ЯНАО Виктор Югай(2023)|Фото: Администрация Тазовского района ЯНАО

Теги: Дмитрий Артюхов, Виктор Югай, Тазовский район


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