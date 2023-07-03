Урожайность зерновых в этом году точно будет ниже, чем в прошлом – РЗС

Урожайность зерновых в этом году упадет, хотя сейчас валовые показатели выше относительно прошлогодних за то же время. Это связано с ранней весной и уже начавшейся в ряде регионов уборочной, говорит глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Но по итогу урожайность снизится.

Так, по данным Злочевского, на Кубани снижение урожайности уже составляет около 10 центнеров с гектара. "Урожайность точно будет ниже прошлого года, несмотря на то, что в целом ряде регионов улучшилась погода", - сказал эксперт журналистам.

"Урожая нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и поставить на экспорт в следующем сезоне не мене 55 млн тонн зерновых. Это не рекорд как в этом году, но тоже высокий показатель. Увы, в этом году экспортная экономика выглядела очень привлекательной за счет крестьянских карманов. Этому способствует и слабый рубль", - отметил Злочевский.

Он добавил, что сейчас запасы прошлогоднего урожая на складах минимум на 50-60% больше, чем в 2022 году в тот же период.