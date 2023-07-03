Урожайность зерновых в этом году точно будет ниже, чем в прошлом – РЗС

03 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Урожайность зерновых в этом году точно будет ниже, чем в прошлом – РЗС

Урожайность зерновых в этом году упадет, хотя сейчас валовые показатели выше относительно прошлогодних за то же время. Это связано с ранней весной и уже начавшейся в ряде регионов уборочной, говорит глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Но по итогу урожайность снизится.

Так, по данным Злочевского, на Кубани снижение урожайности уже составляет около 10 центнеров с гектара. "Урожайность точно будет ниже прошлого года, несмотря на то, что в целом ряде регионов улучшилась погода", - сказал эксперт журналистам.

"Урожая нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и поставить на экспорт в следующем сезоне не мене 55 млн тонн зерновых. Это не рекорд как в этом году, но тоже высокий показатель. Увы, в этом году экспортная экономика выглядела очень привлекательной за счет крестьянских карманов. Этому способствует и слабый рубль", - отметил Злочевский.

Он добавил, что сейчас запасы прошлогоднего урожая на складах минимум на 50-60% больше, чем в 2022 году в тот же период.  

Теги: урожай, уборочная, зерновые


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети