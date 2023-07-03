03 Июля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские арбузы скоро поступят на российские прилавки - в регионе стартовал сбор ранних арбузов

В этом году в Астраханской области под бахчевыми занято 8000 гектаров. Лидеры по выращиванию сладкой ягоды – Приволжский, Ахтубинский и Камызякский районы. Аграрии планируют собрать 300 тысяч тонн арбузов и дынь, треть урожая – ранние сорта. К сбору раннеспелых арбузов приступили и в фермерском хозяйстве Аслана Ганбарова.

астраханские арбузы(2023)|Фото: astrobl.ru

В отрасли фермер занят уже 20 лет. Однако арбузы в этом году он посадил впервые на полутора гектарах земли. Сорта отечественные, устойчивые к капризам природы. Быстрое созревание, хорошая урожайность. Для подкормки – только минеральные удобрения. Уже отгружено 30 тонн, сбор продолжается.

астраханские арбузы(2023)|Фото: astrobl.ru

«Жить в Астраханской области и не выращивать арбузы – это грех. Условия идеальны для этого, земля буквально создана для арбузов», – считает фермер Аслан Ганбаров.

астраханские арбузы(2023)|Фото: astrobl.ru

Экспериментальная посадка оказалась настолько удачной, что в следующем году посевную площадь под арбузы он планирует увеличить более, чем в десять раз.

астраханские арбузы(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул: правительство и минсельхоз региона, со своей стороны, готовы оказать фермерам всю необходимую поддержку и по семенам, и по выращиванию, и по реализации готовой продукции.

Астраханская область считается «арбузной столицей» России. Каждый третий российский арбуз выращен здесь. География поставок обширная – от Москвы до Ямала. Полосатая ягода также идет на экспорт – в Республику Беларусь. Астраханские селекционеры активно разрабатывают новые сорта арбуза, в том числе с жёлтой и белой мякотью.

Теги: астраханские арбузы, сбор урожая, игорь бабушкин, бахчевые, полосатая ягода


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