Астраханские арбузы скоро поступят на российские прилавки - в регионе стартовал сбор ранних арбузов

В этом году в Астраханской области под бахчевыми занято 8000 гектаров. Лидеры по выращиванию сладкой ягоды – Приволжский, Ахтубинский и Камызякский районы. Аграрии планируют собрать 300 тысяч тонн арбузов и дынь, треть урожая – ранние сорта. К сбору раннеспелых арбузов приступили и в фермерском хозяйстве Аслана Ганбарова.

В отрасли фермер занят уже 20 лет. Однако арбузы в этом году он посадил впервые на полутора гектарах земли. Сорта отечественные, устойчивые к капризам природы. Быстрое созревание, хорошая урожайность. Для подкормки – только минеральные удобрения. Уже отгружено 30 тонн, сбор продолжается.

«Жить в Астраханской области и не выращивать арбузы – это грех. Условия идеальны для этого, земля буквально создана для арбузов», – считает фермер Аслан Ганбаров.

Экспериментальная посадка оказалась настолько удачной, что в следующем году посевную площадь под арбузы он планирует увеличить более, чем в десять раз.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул: правительство и минсельхоз региона, со своей стороны, готовы оказать фермерам всю необходимую поддержку и по семенам, и по выращиванию, и по реализации готовой продукции.

Астраханская область считается «арбузной столицей» России. Каждый третий российский арбуз выращен здесь. География поставок обширная – от Москвы до Ямала. Полосатая ягода также идет на экспорт – в Республику Беларусь. Астраханские селекционеры активно разрабатывают новые сорта арбуза, в том числе с жёлтой и белой мякотью.