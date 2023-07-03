В Екатеринбурге экс-воспитатель детсада осуждена за издевательство над ребенком

Суд в Екатеринбурге вынес приговор теперь уже бывшей воспитательнице частного детсада. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с сентября по ноябрь 2022 года обвиняемая работала воспитателем ясельной группы "Лисята" в частном детсаду "Согласие – В", которую посещали дети от 1,5 до 3 лет. Как показало расследование, утром 1 ноября воспитатель, находясь в коридоре детсада, с силой ударила ладонью по лбу девочки, посещающей ясельную группу. Ребенку на тот момент был всего 1 год и 11 месяцев. От удара девочка упала со скамьи на пол, испытав физическую боль.

Также, как выяснилось в ходе следствия, воспитательница неоднократно выражалась нецензурной бранью в адрес воспитанницы. Как отметили в прокуратуре, своей вины женщина не признавала.

Мировой судья назначил ей 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Она лишена права заниматься педагогической деятельностью сроком на 4 года. Также с осужденной в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в 50 тысяч рублей.