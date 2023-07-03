Закупки сельхозтехники снизились в этом году в два раза – Российский зерновой союз

Закупки сельскохозяйственной техники в этом году упали в два раза. Это прямо пропорционально двукратному росту цен на нее. При этом рынок среагировал на рост цен на удобрения и другие ресурсы, необходимые крестьянам – цены, в итоге, начали снижаться, но это не касается техники – ее стоимость остается завышенной. "Мы рассчитываем, что цены на рынке должны сократиться хотя бы на 20%, и даже без помощи государства", - считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По словам эксперта, ситуация с крестьянскими хозяйствами плачевна. "Идет резкое снижение инвестиций в сельхозпроизводство и растениеводство. Мы видим снижение инвестиций в собственный капитал, в новые проекты. При этом вкладывают деньги в перерабатывающую промышленность, элеваторы, инфраструктуру. Там прибыльно. А в растениеводстве убыток. А Минсельхоз хвастается: у нас объем кредитования вырос. Но объем инвестиций не вырос, это просто крестьяне вынуждены бегать занимать", - рассказал Злочевский журналистам.

"Минсельхоз раньше не был замечен в заботе о крестьянском кармане. Он заботился о поставщиках, перекупщиках – да", - комментирует Злочевский.