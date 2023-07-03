Русские греки в истории России

На Руси часто приглашали на службу иностранных специалистов, они имели широкие познания в точных науках, военном деле, обществознании и культуре. Обычно принято в этой связи вспоминать вклад в развитие страны «немцев», а задолго до этого – «литвинов» из Речи Посполитой. Вместе с тем, единоверцы-греки, а значит и братья по духу, сделали для становления Руси не меньше, чем выходцы из Западной Европы.

Начиная со времен допетровской Руси греки считались одними из самых квалифицированных специалистов. (Греками на Руси называли выходцев из Османской империи, которая сменила Византию, и до XVIII в. являлась одной из наиболее высокоразвитых мировых держав). Византийские аристократы подтверждали идеологический тезис о Москве – как о Третьем Риме. Носители хорошего образования и древних имперских традиций, восходящих еще ко времени античности, они привнесли с собой новые знания и навыки, прежде неизвестные на Руси.

Успешная карьера на государственной службе стала чуть ли не ритуалом для многих знатных греческих династий – Мазараки, Лихудовых, Левандиани и других. Причем этот ритуал в полной мере реализовался сразу для нескольких поколений семьи Мазараки. Выходцы этого древнего рода успешно проявили себя на военном поприще, в промышленности, в сфере искусства. Но история про «ритуал Мазараки» требует отдельного упоминания, вернемся к ней в нашем рассказе чуть позже.

Греки в военно-морском флоте России

Море исторически было стихией выходцев из Византии. Как известно, Греция омывается сразу несколькими морями – Эгейским, Ионическим, Средиземным и Критским. Поэтому, когда Российская империя начала создавать собственный военный флот, в страну хлынул поток выходцев из Греции.

Начало подготовки кадров для отечественного военно-морского флота было положено в 1775 году. Тогда в порт Санкт-Петербурга прибыло судно со ста греческими мальчиками для обучения военному делу в гимназии. В 1783 году гимназия была преобразована в Корпус Чужестранных Единоверцев, в свое время особое покровительство ему оказывала Екатерина II. Из числа учащихся корпуса вышли выдающиеся адмиралы и генералы военно-морского флота России. «Греки мужественны, искренне любят Россию, гордятся ею и на все готовы ради ее освобождения», - так писал о греках – слушателях корпуса граф Алексей Орлов.

В разные годы греки на службе страны проявили отвагу и преданность за что были неоднократно удостоены самых высоких наград. Российский флот хранит историю единственной женщины-адмирала и гречанки Бабулины Ласкарис. Александр I за проявленное геройство в борьбе над турецким флотом, присвоил ей звание адмирала русского флота. Греческий шкипер Сарандо Фотья был удостоен благодарности генерал-лейтенанта Ладинского в 1854 году за достижения в бою с турками при Гаграх. В своем ответном письме он писал Ладинскому: «Священные узы, искони соединяющие греков с русскими, останутся навсегда и неразрывными, доколе свет истины будет озарять умы православных народов».

Немало великих побед на море и на суше при усмирении татар в Крыму помогли одержать именно греки. Например, Балаклавский пехотный полк был полностью сформирован из греков. За отличное несение службы, им были дарованы земли в пожизненное пользование. Князь Потемкин говорил, что всё, что грекам дала Россия, они отслужили верой и правдой.

Велика роль греков в разгроме турецкого флота и взятии Очакова в 1779 году. В бою на побережье Чёрного моря особенно отличился Ламброс Кацонис (Качони). Он проявил не только отличные навыки военного, но и дипломатические способности. Князь Потёмкин поручил ему особую миссию в Персии – склонить Ага-Магомет-Хана к войне с Портой, которую он с успехом выполнил. Качони был назначен командующим войском в Балаклаве и сохранял этот пост до конца жизни.

В Крымской войне 1853 года, ставшей самой кровавой войной столетия, греки защищали интересы страны наравне с русскими. Греческий легион доблестно проявил себя в обороне Севастополя. На знамени легиона была надпись «За православие».

За XVIII-XIX века греки дали России более 60 генералов и адмиралов флота. В храме Святого Николая в Севастополе, на Братском мемориальном кладбище установлена памятная доска с именами эллинов, отдавших за неполных два века (XVIII-XIX) свою жизнь за славу России.

Вклад греков в развитие науки и культуры

Выходцы из бывшей Византии внесли большую лепту в развитие научного и культурного потенциала страны. В этой связи достаточно будет только вспомнить трех греков – создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия и иконописца Феофана Грека.

Славяно-греко-латинская академия, первый российский вуз, был также основан братьями Иоанникием и Софронием Лихудовыми.

Отдельный вклад в культурное наследие страны внесли братья Мазараки, а точнее один из братьев – Адриан. Дворянский род Мазараки возник в Польше, его история прослеживается с 17 века, встречаются и более ранние упоминания фамилии в 14 веке. В основном упоминания рода Мазараки встречаются в связи с достижениями его представителей на военном поприще. Своего рода исключением стал Адриан. Выйдя в отставку после военной службы, он много времени посвящал музыке и внес большой вклад в развитие культуры. Адриан был меценатом Русского музыкального общества в Воронеже, дружил с известными пианистами братьями Рубинштейн, с именем которых связано развитие музыкального искусства XIX века. В доме Адриана проходили репетиции хора Музыкального общества.

Греки также стояли у истоков зарождения медицины в России. Главным придворным медиком при императрице Анне Иоанновне был грек Иван Мелиссино с Ионических островов. Один из сыновей Ивана стал первым директором Московского университета.

Греки и их роль в развитии промышленности

Именно греками на территории страны были основаны многие производства. Первый завод по добыче серебра был создан греками, причем открыт он был в Забайкалье, очень далеко от византийских рубежей. Греки Александр и Вениамин Левандиани, Спиридон Мануйлов, Семен Грек с сыном Иваном стали первыми мастерами первого сереброплавильного завода в России. Воевода Иван Власов в 1684 году, сын выходца из Константинополя, впервые снарядил экспедицию за серебряной рудой на Аргунь (исток реки Амур).

Генерал Семен Семенович Мазараки, отец братьев Мазараки, после завершения военной карьеры в чине генерал-майора многие годы успешно руководил крупнейшими российскими предприятиями – сперва пороховым заводом в Казани, а затем оружейным заводом в Сестрорецке. Семен Семенович неоднократно проявлял себя в боях с армией Наполеона, имел многочисленные высокие награды. Неудивительно, что такой опыт потребовался в мирное время.

Военачальников в то время часто привлекали к руководству оборонными предприятиями, они отлично справлялись с такими серьезными задачами.

Роль греков на дипломатической службе

Греки были первыми послами на Руси. Иван III направлял к дожам Венеции, миланскому герцогу или римскому папе греков – Георгия Перкамота, Дмитрия и Мануила Ралевых и других. Всего около 150 дипломатов греческого происхождения в разные годы находилось на государственной службе России. Все они служили в ранге посла или посланника.

Юрий Траханиот, потомок византийского аристократического рода, известного с X века, был одним из наиболее известных первых русских послов в Дании. Именно он пять с половиной веков назад, в 1469 году, приехал в Москву с проектом брака первого русского государя и византийской принцессы.

Значимой в политической жизни страны оказалась также роль Иоанна Каподистрия, родившегося в аристократической греческой семье на острове Корфу. В 1809 году он был причислен к российской коллегии иностранных дел, а уже по прошествии двух лет возглавил русское посольство в Вене, отвечал за дипломатическую переписку российского военного деятеля П.В.Чичагова. На Иоанна Каподистрия также была возложена задача разработать проект устройства Бессарабии, после присоединения ее к России. Сыграл Иоанн Каподистрия важную роль и в судьбе Пушкина, одно время служившего под его началом в Коллегии иностранных дел. Только благодаря заступничеству Каподистрии перед царем Александром, ссылка поэта в Сибирь была заменена переводом в Бессарабию. За достойную службу Иоанн Каподистрия был награждён орденом апостола Андрея Первозванного – высшей российской наградой до 1917 года.

Немало достойных примеров хранит и современная история страны, ведь к настоящему времени Россию и Грецию связывают более 190 лет дипломатических отношений.