Крупнейший туроператор КНР будет платить сотрудникам за рождение детей

Глава крупнейшей туристической компании Китая Trip.com Джеймс Лян заявил о запуске специальной внутренней корпоративной программы поддержки деторождения своих сотрудников.

В компании 32 тыс. сотрудников. Те, кто проработал в компании не менее трех лет, будут получать ежегодную премию в размере 10 тысяч юаней (около 2 тыс. долларов) на каждого новорожденного ребенка каждый год до достижения им пятилетнего возраста.

"Благодаря введению этого нового пособия по уходу за ребенком мы стремимся предоставить финансовую поддержку, которая побудит наших сотрудников создавать или расширять свои семьи без ущерба для их профессиональных целей", - заявил Джеймс Лян.

По его словам, нужно бороться с "демографической ямой", которая случилась из-за запрета на рождение второго ребенка в 1980-2015 гг.

Инициативу Trip поддержали и другие компании: сельскохозяйственная и пищевая корпорация Dabeinong Technology Group и утилизирующая городские отходы QiaoYin City Management.

Напомним, до 2015 года власти Китая запрещали иметь даже второго ребенка. Недавно всем было разрешено рожать и третьих, но эти меры уже ничего не дали. Китай безнадежно опоздал с отменой политики подавления рождаемости, которая падает беспрецедентными темпами. В 2022 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,1 ребенка на женщину - это один из самых низких показателей в мире. Уже в ближайшие годы население Китая будет убывать на несколько миллионов человек, в дальнейшем этот показатель вырастет до 10-15 млн в год. К концу века китайцев, по среднему варианту прогноза ООН, будет менее 800 млн (сейчас 1,4 млрд). Но этот прогноз исходит из того, что рождаемость будет медленно расти до 1,5 ребена на женщину. Если ее не удастся поднять, этот прогноз окажется еще слишком оптимистичным.

В прошлом году в Китае было зарегистрировано исторически минимальное число браков - поженились всего 6,8 млн пар. Средний возраст вступления в брак вырос до 29 лет по сравнению с 25 годами десятилетием ранее. Даже если все китайские молодожены будут рожать ребенка вскоре после создания семьи, это даст не более 70% рождений от нынешнего уровня. То есть даже для простого поддержания нынешней и без того рекордно низкой рождаемости необходимо массовое рождение вторых и последующих детей. Причиной является очень быстрое сокращение численности молодых китайцев из-за подавления рождаемости начиная с 1970-х гг.