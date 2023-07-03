"Новые люди" определились с кандидатами на выборы в гордуму Екатеринбурга

Партия "Новые люди" определилась со своими кандидатами в городскую думу Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Возглавляет список директор компании "Априори" Сергей Козлов. Далее идет еще 16 кандидатов, среди которых: Егор Невидимов, директор спортивной школы "Рекорд" Иван Герасимов, ведущий Ярослав Бородин и самозанятый Алексей Черешков. По одномандатным округам были выдвинуты еще 25 человек.

Напомним, на выборах в Свердловской области в этом году будет применяться дистанционное электронное голосование. Это не единственное новшество - голосование этой осенью пройдет в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года.