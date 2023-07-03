03 Июля 2023
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Фото: astrobl.ru

Китай не пускает российское зерно к себе под предлогом фитосанитарных требований – РЗС

Поставки российского зерна на китайский рынок – вопрос политический, он лежит не в плоскости фитосанитарного контроля, на который КНР ссылается, отказываясь закупать российский товар.

"Это просто ограничение по нашим поставкам. Таких ограничений для Казахстана и Украины нет. Мы можем продавать только в приграничных районах, но это мизер. Пока нет центрального решения правительства Китая о допуске российских зерновых ресурсов на рынок, никаких перспектив нет", - сказал журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Теги: китай, зерно, россия, торговля


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