Китай не пускает российское зерно к себе под предлогом фитосанитарных требований – РЗС

Поставки российского зерна на китайский рынок – вопрос политический, он лежит не в плоскости фитосанитарного контроля, на который КНР ссылается, отказываясь закупать российский товар.

"Это просто ограничение по нашим поставкам. Таких ограничений для Казахстана и Украины нет. Мы можем продавать только в приграничных районах, но это мизер. Пока нет центрального решения правительства Китая о допуске российских зерновых ресурсов на рынок, никаких перспектив нет", - сказал журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.