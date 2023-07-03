Боец Академии единоборств РМК спас девушку от хулиганов

Спортсмен Академии единоборств РМК Андрей Филимонов спас девушку от нападения хулиганов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, вчера ночью Филимонов на улице увидел, как четыре человека тащат девушку в гаражи, заткнув ей рот. Андрей вмешался в ситуацию. Завязалась драка, в которой боец выбил нож у одного из нападавших, напугав всех остальных.

"Андрей – красавец. В такие моменты понимаешь, что реальное наследие Академии не в победах и медалях, а в достойных поступках за пределами зала", - заявил президент Академии единоборств РМК Иван Штырков (на фото).

Сам Филимонов скромно отнесся к своему подвигу, отметив, что любой нормальный человек должен был отреагировать в подобной ситуации. Спортсмен выразил благодарность своему тренеру Василию Косынкину.

Стоит отметить, что Андрей Филимонов является серебряным призером чемпионата мира и трехкратным победителем Кубков Азии по косики каратэ. Он входит в состав сборной Свердловской области и сборной России.