03 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Гособвинитель просит 6 лет колонии для экс-замминистра экологии Челябинской области Безрукова

Государственный обвинитель просит назначить 6 лет колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти на 3 года бывшему заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову по делу о превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня в суде прошли прения сторон. Оглашение приговора состоится 10 июля.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима НМУ, не согласованную с представителями предприятия. При этом у него не было полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора и, как считает следствие, не было фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы.

В ноябре 2021 года замминистра ушел в отставку. Свое решение он объяснил желанием больше времени проводить со своей семьей и заниматься чем-то более спокойным. В июне прошлого года Безрукова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Сам Виталий Безруков заявил, что уголовное дело в отношении него абсурдное.

Теги: Виталий Безруков, суд, превышение полномочий,


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