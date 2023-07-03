03 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Зерновую нельзя продлевать, она наносит ущерб России – РЗС

Зерновая сделка наносит ущерб российской экономики, ее нельзя продлевать на очередной период. Отмена сделки не повлечет никаких рисков для мирового снабжения продовольствием, считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Эксперт отмечает, что отсутствие украинского зерна – преимущественного фуражного – мировой рынок не ощутит, это не отразится на ценах.

"В последнее время, после того, как некоторые страны Евросоюза запретили ввоз украинского зерна, темпы сухопутных отгрузок с Украины зерновых сократились с 55 тыс. до 22 тыс. тонн в сутки. ЕС, вероятно, закрепит эти ограничения, останется только транзит украинского зерна через европейские страны. Мир никак не ощутил это сокращение. Вообще никто ничего не заметил", - сказал Злочевский журналистам.

Он отметил, что в зерновой сделке для России не было ни одного позитивного и выгодного момента, а главным приобретателем выгоды стала Турция.

По словам Злочевского, реально выгодные для России инициативы блокируются. "Как только зашла речь о восстановлении работы трубопровода Тольятти-Одесса, как его подорвали. Владелец этого трубопровода (речь об "Уралхиме" – прим. ред.) строит уже альтернативный маршрут до Тамани", - отметил глава РЗС.

Теги: зерновая сделка, российский зерновой союз, аркадий злочевский


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