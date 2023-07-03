В Тюмени коммунисты собрались протестовать против роста тарифов на коммуналку

В администрацию Тюмени (на имя мэра Руслана Кухарука) подано уведомление о проведении публичного мероприятия – акции протеста против роста "жилищно-коммунальных" тарифов. Организатором выступают коммунисты. Заявлено, что мероприятие соберет 50 участников. О подаче уведомления сообщил на своей странице "ВКонтакте" первый секретарь Восточного райкома КПРФ в Тюмени Александр Жуков.

"На днях власти региона отменили режим повышенной готовности из-за ковида, и теперь митинги и пикеты должны быть разрешены. Но как обстоят дела на самом деле? В администрацию Тюмени поступило уведомление о проведении публичного мероприятия на территории Восточного административного округа. Я убежден, что никаких оснований для препятствия проведению пикетирования у чиновников нет и в этот раз не придётся подавать на них в суд", - написал Жуков и добавил, что акция, в случае согласования, запланирована на 16 июля.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя на прямой линии повышение коммунальных тарифов, отметил, что семьи не должны тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг больше 20% дохода. С 1 июля 2022 г. в Тюмени цены на ЖКУ выросли до 14,9%. В других муниципалитетах рост тарифа составил 3,4%.

Заявленная коммунистами акция – далеко не первая попытка возмущения ростом трат на ЖКХ. Например, в конце зимы 2023 г. активист Юрий Рябцев подал в суд на главу города Руслана Кухарука из-за отказа администрации Тюмени согласовать митинг против роста тарифов на ЖКУ.