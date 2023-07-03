Бывший мэр Ижевска потребовал от больницы вернуть подаренные окна и сантехнику

Бывший мэр Ижевска Денис Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику. Об этом сообщило региональное отделение партии "Единая Россия", пишет РИА Новости.

Бизнесмен и экс-единоросс посещал медучреждение, отмечается, что он был доволен обслуживанием и предложил отремонтировать кабинет семейного врача. Агашин выделил на подарки 60 тысяч рублей, однако позже больница получила от него письмо с требованием все вернуть, сообщили в отделении партии.

Агашин с 2010 по 2015 годы был главой Ижевска. За вклад в развитие Удмуртии награжден почетной грамотой правительства республики.

В отделении ЕР осудили действия Агашина, отметив, что с 2017 года он не является членом партии.