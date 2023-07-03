"Мы храним нашу культуру". Более 60 тысяч человек посетили Бажовский фестиваль народного творчества

В Челябинской области завершился XXIX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. В этом году был установлен новый рекорд по посещаемости. В фестивале приняли участие 60 тысяч гостей, более 800 мастеров традиционных промыслов и ремесел и 400 творческих коллективов из 50 регионов России, передает корреспондент Накануне.RU.

"Бажовский фестиваль стал большим событием для всех, кто любит народную культуру, хранит традиции и ремесла нашей многонациональной страны. Бажовка 2023 собрала 60 тысяч гостей и 4 тысячи участников. Это рекордные цифры. Фестиваль стал известен по всей стране. Мы храним нашу культуру, помним о своих корнях, передаем эту память детям. Пусть это остается неизменным", - отметил губернатор региона Алексей Текслер.

Бажовский фестиваль проходил с 30 июня по 2 июля вблизи села Демарино в Пластовском районе. Для гостей фестивале в Мастеровой слободе проводилось более 150 мастер классов ремесленников со всей России, в том числе по изготовлению сувенирных валенков, татарских лепешек "кыстыбый", по приготовлению старинного напитка сбитня, окрошки "Летнее крошево", баурсаков и вареников, похлебки "Казачья затируха". На мероприятии был организован конкурс традиционного костюма "Сряда", а также "Битва гончаров".

Впервые на фестивале была открыта детская интерактивная площадка "Веретень", где юные гости могли принять участие в традиционных детских играх, а также посмотреть выступления "малышкового театра".

На этнокультурной площадке "Уральского поселения" было размещено 25 подворий русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Все желающие могли заглянуть в оформленные с национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени, увидеть их убранство, ознакомиться с предметами быта.

Для зрителей была подготовлена творческая программа выступлений представителей подворий на сценической площадке, которые исполнили народные песни и танцевальные композиции, демонстрирующие исторические и культурные особенности и традиции народов России. Кроме того, на фестивале презентовали "Вышитую карту Челябинской области", над созданием которой трудились мастерицы из разных уголков области.

"Меняется время, люди, образ жизни, взгляды на творчество и культуру, но этот фестиваль – традиционный. Его главное стремление – передать красоту и полноту жизни через народный танец, песню, промысел, традиции, и, конечно, позволить отдохнуть от обыденности. Считаю, что всё это у Бажовки, как и всегда, получилось. Наш фестиваль проводился в разных местах, но именно здесь, в Демарино, обрел свой дом", - отметил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Политолог Александр Мельников считает, что власти Челябинской области очень серьезно относятся к организации подобных мероприятий. "Недавно мы говорили об успехе Парижского полумарафона, на очереди Расулевские чтения, а в прошедшие выходные с небывалым размахом прошел Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Новые рекорды Бажовки - показатель того, что в Челябинской области в принципе очень серьезно относятся к организации мероприятий, развитию научных, культурных и спортивных проектов. Это работает и на продвижение региона, повышение его туристической привлекательности. Важно, что в связке с насыщенным событийным рядом идет развитие инфраструктуры", - подчеркнул он.

Ранее губернатор Алексей Текслер отмечал, что в настоящий момент созданы беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма и необходимо их использовать. "Не влюбиться в нашу природу невозможно. При этом регион обладает большими возможностями по развитию культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, событийного, промышленного туризма", - говорил он.

Челябинская область ежегодно улучшает свои позиции в национальном туристическом рейтинге. По итогам прошлого года регион занял 13 место. Это лучший результат среди регионов УрФО. При этом, по словам губернатора, необходимо наращивать количество современных мест размещения в регионе. Он ставил задачу войти в федеральный проект по модульным объектам и резко увеличить их количество для круглогодичного отдыха в популярных местах уже в ближайшее время. В результате регион получит из федерального бюджета субсидию в размере 918 млн рублей на строительство модульных отелей. Челябинская область заняла второе место по объему субсидий. В 2023 году региону будет направлено 413,9 млн рублей, в 2024 году – 504,1 млн рублей. Ожидается строительство около 30 гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами. При этом частные инвестиции представителей туристического бизнеса региона составят порядка 3 млрд рублей.