В прошлом году в мире было "слито" 21 млрд записей - Касперская

В прошлом году в мире было "слито" рекордные 20,9 млрд записей, что в 2,5 раза превосходит население Земли. Об этом заявила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская на лекции для Банка России и АНО "Цифровая экономика" в рамках "Киберкурса", сообщается на сайте InfoWatch.

Она отметила ускорение количества утечек конфиденциальной информации. В мире этот показатель подскочил до рекордных 6748 при среднегодовом уровне 2180 в последние 10 лет. Рост в три раза. В России было 710 утечке при среднегодовом уровне в 299 в последние 10 лет. Рост тоже в три раза, но бросается в глаза непропорционально большая (по сравнению с населением страны) доля утечек. При населении менее 2% от мирового доля утечек составила 10,5% - в шесть раз больше.

В мотивации преступников появилась политическая составляющая. Это новая тенденция. Если раньше кражи данных совершались в основном для их дальнейшей перепродажи, то сейчас в России в них целенаправленно отыскивается информация об участниках СВО и их семьях. В последние полтора года мошенники все чаще звонят потенциальным жертвам под видом силовиков и сообщают о попытке денежного перевода с их счета в пользу иностранной армии. Они предлагают перевести средства на "безопасный" счет и крадут их.

75% утечек информации в России носят внешний характер, то есть были украдены извне. Но неизвестно, какая часть из них опиралась на информатора изнутри.

"В даркнете мы видим множество объявлений, с помощью которых хакеры ищут системных администраторов в тех российских компаниях и государственных учреждениях, откуда планируется украсть данные", — сказала Касперская.

Чаще всего преступники используют веб-браузеры (на их долю в 2022 году приходилось 22% краж данных). Далее идут облачные сервисы и мессенджеры - около 7%.

В 2022 году в России количество "утекших" записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с годом ранее и достигло 667 млн записей. Касперская считает, что существующий уровень защиты данных в России очень низок, к тому же абсолютно защищенных информационных систем не бывает в принципе. И "цифровая спешка" неоправданна.