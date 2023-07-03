В Новоуральске судят пермяка, похищавшего деньги у пенсионеров

В Новоуральске перед судом предстанет житель Пермского края. Его обвиняют в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в марте 2023 года мужчина, действуя в сговоре с неизвестным, похитил деньги четверых престарелых жительниц Новоуральска и Первоуральска на сумму более 1,3 млн рублей. Неустановленный сообщник пермяка звонил потерпевшим, выдавая себя за их родственников и сообщая о произошедшем ДТП. Он просил передать деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

В дальнейшем мошенник заказывал перевозку груза в службе такси, водители которого, не подозревая о преступных намерениях, получали груз – денежные средства. Они передавали их обвиняемому, который, в свою очередь, вносил деньги на банковский счет, получая за это вознаграждение.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд.