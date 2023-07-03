В зоне СВО погиб командир отряда спецназа "Ахмат"

В зоне спецоперации погиб командующий отрядом спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко (позывной Большой). Об этом сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Также об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько. По его словам, когда началась спецоперация, бывший омоновец отправился на фронт добровольцем.

Каких-либо подробностей гибели Писаренко не приводится.

Напомним, несколько недель назад появились противоречивые слухи о ранении депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова в зоне СВО. В украинских медиа даже распространилась информация о том, что Делимханов убит. Глава Чечни Рамзан Кадыров и его окружение высмеяли эту информацию, заявив, что депутат жив-здоров. Накануне Делимханов опубликовал в своем Telegram-канале видео чаепития с Рамзаном Кадыровым.