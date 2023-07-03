В Тюменской области "нужна и важна каждая инициатива местных предпринимателей"

Губернатор Тюменской области Александр Моор полагает, что для дальнейшего развития региональной экономики нужна и важна каждая инициатива местных предпринимателей, независимо от объема инвестиций. Об этом он заявил, комментируя итоги заседания Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, которое прошло в Тобольске 30 июня.

"Мы хорошо научились взаимодействовать с крупными инвесторами, используя "ручную настройку" проектов и мер поддержки. В результате многие компании не останавливаются на достигнутом и после завершения реализации в Тюменской области первых проектов начинают следующие. Но пару лет назад мы поставили перед собой стратегическую задачу по интенсификации работы с местными предпринимателями", – цитирует Моора его пресс-служба.

Этот показатель касается не только областной столицы, но и сельских муниципалитетов региона. Сегодня в Тюменской области уже разработаны инвестиционные профили всех 25 городов и районов, а муниципальные команды прошли соответствующее обучение. В результате удалось реализовать 278 новых бизнес-инициатив с общим объемом инвестиций 18,8 млрд руб. Создано 1 тыс. 644 рабочих места. В планах – еще более ста проектов на 13,4 млрд руб. с перспективой создания порядка двух тысяч рабочих мест.

"Получен очень важный эффект. Безусловно, мы надеемся, что небольшие предприятия будут расти и осваивать новые рынки, в том числе – международные. В 2022 г., несмотря на все антироссийские ограничения, количество экспортеров в Тюменской области выросло на четверть, а объем экспорта – в полтора раза. Эта тенденция очень важна", – подчеркнул Александр Моор.

Меры поддержки экспорта, принимаемые как на федеральном уровне, так и в субъектах Федерации, создают благоприятные условия для развития в Уральском федеральном округе межрегиональной кооперации в этой сфере. Совместные бизнес-миссии в зарубежные страны могли бы быть очень эффективными, уверен губернатор.