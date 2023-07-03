ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией

ВС РФ уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая на селекторном совещании, глава Минобороны заявил, что украинские войска с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.

Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях уничтожено 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетехники, в том числе 16 танков Leopard, сообщил министр. Шойгу отметил, что количество уничтоженных танков Leopard составляет "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".

13 июня в Минобороны России сообщили о появлении у российских солдат новых трофеев – танков Leopard и БМП Bradley. Техника ВСУ была захвачена на Запорожском направлении.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на слова бойцов ВСУ сообщило, что Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций. По данным издания, украинское командование приняло такое решение после жесткого сопротивления ВС России в начале июня.