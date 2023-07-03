03 Июля 2023
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Фото: Росбанк

СМИ: Финтех-проект "Точка" может достаться Росбанку

10 июля банк "Траст" продаст "Точку" – финтех-проект для малого бизнеса со штабом в Екатеринбурге. Уже известны участники аукциона: Альфа-банк, Росбанк, основной акционер и создатель S7 Владислав Филев. Последний ранее приобрел в "Точке" миноритарную долю. А вот Qiwi и Совкомбанк отказались от участия в торгах, пишет "Коммерсант".

Актив, который считается "здоровым" и привлекательным, в ходе торгов может подорожать на треть – со стартовых 22,7 млрд руб. до 35 млрд руб.

Весной сообщалось, что на "Точку" также могут претендовать также Тинькофф-банк, "Уралсиб" и "Яндекс".

Теги: точка, аукцион, владислав филев


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