03 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале оштрафовали заведующую детсадом, из которого сбежал 3-летний ребенок

В уральском городе Верхняя Салда оштрафована заведующая детским садом, из которого сбежал воспитанник.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае этого года: 3-летний воспитанник группы младшего возраста детсада №51 "Вишенка" самовольно покинул здание и ушел с территории учреждения. Отсутствие ребенка в группе воспитатель заметил не сразу. Сообщение в полицию Верхней Салды о случившемся поступило от законного представителя малыша. Оказалось, что он пришел к дому родителей и звал их у подъезда.

Как выяснили прокуроры, ребенок был оставлен без присмотра во время занятий по развитию речи. Его уход также не заметил сотрудник частного охранного предприятия, который должен был непрерывно смотреть камеры видеонаблюдения, установленные в детском саду.

По фактам вскрытых нарушений против заведующей детсадом №51 возбудили административное дело. Она оштрафована на 10 тысяч рублей.

Теги: заведующая, детсад, штраф


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