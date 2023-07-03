Назван круг обязанностей нового замгубернатора Ямала Гаранина

Сегодня вышел на новую работу новый замгубернатора Ямала Дмитрия Артюхов – теперь уже экс-глава Губкинского Андрей Гаранин.

Он также возглавит департамент природных ресурсов и экологии. Будет курировать выстраивание эффективной государственной политики по использованию и охране недр, водных объектов, лесов и объектов животного мира в ЯНАО, заниматься в регионе системной работой по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды, сообщает администрация Ямала.

Гаранин родился 20 февраля 1983 года в Йошкар-Оле. В 2000 г. поступил в Казанский государственный технологический университет, где учился по специальности "Химическая технология неорганических веществ". В 2006 г. по окончании университета начал трудовую деятельность на химическом заводе "Татазот", затем перешел на работу в ООО "РН-Пурнефтегаз" в городе Губкинском оператором технологических установок. В 2006-18 гг. прошел все ступени карьерного роста - от мастера до начальника управления. С марта 2018 года назначен заместителем генерального директора по развитию производства ООО "РН-Пурнефтегаз". 28 сентября 2018 г. депутаты гордумы избрали его главой Губкинского. С 3 июля 2023 г. назначен заместителем губернатора, директором департамента природных ресурсов и экологии. Женат, воспитывает двоих детей.