Песков не стал комментировать данные о суммах госконтрактов с ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные СМИ о суммах госконтрактов с ЧВК "Вагнер".

"Это нужно обращаться к Киселеву, наверное, к авторам программы", - сказал Песков журналистам.

Напомним, телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы Вести недели на канале Россия 1 назвал объемы финансирования группы "Вагнер". По его словам, в рамках госконтрактов ЧВК получила свыше 858 миллиардов рублей, по другим контрактам холдинг "Конкорд" оказал услуги на сумму в 845 миллиардов рублей. Обе компании имеют отношение к бизнесмену Евгению Пригожину.

Киселев сообщил РИА Новости, что получил данные по финансированию "Вагнера" "из своих источников", но не раскрыл их.