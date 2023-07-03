В Челябинской области осудили мобилизованного за самовольное оставление места службы

Магнитогорский городской суд осудил мобилизованного из Челябинской области за самовольное оставление места службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Рядовой в период мобилизации 21 ноября 2022 г. самовольно оставил место службы – полевой лагерь и убыл к месту своего жительства. 30 ноября он добровольно вернулся в полевой лагерь и заявил о себе как о военнослужащем, совершившем уклонение от прохождения военной службы.

Ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе на срок шесть месяцев с удержанием 10 процентов из его денежного довольствия в доход государства.