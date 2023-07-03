03 Июля 2023
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Фото: rt.com

В Италии призвали избежать распространения беспорядков из Франции в другие страны

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал предотвратить распространение беспорядков из Франции в другие франкоязычные страны.

"Мы должны предотвратить распространение этого насилия как масляного пятна в Швейцарию и Бельгию", — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, в ситуации с беспорядками присутствуют манипуляции, во Франции это понимают. Он также призвал изолировать инициаторов насилия.

Ранее сообщалось, что мятежи уже перекинулись в Швейцарию. В городе Лозанна задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние - три девочки португальского, боснийского и сомалийского происхождения, и мальчики грузинского и сербского происхождения, а также швейцарцы, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец. Подростков вдохновили погромы во Франции, а призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях.

Теги: франция, беспорядки, италия


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