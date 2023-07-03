Шойгу впервые прокомментировал "пригожинский марш"

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал так называемый "пригожинский марш", который случился две недели назад. С тех пор глава оборонного ведомства хоть и появлялся на публике, но не высказывался о событиях, напрямую с ним связанных.

"Эти планы провалились, прежде всего, потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - заявил Шойгу.