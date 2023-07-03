03 Июля 2023
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Общество Крым
Фото: t.me/shot_shot

Чонгарский мост между Крымом и Херсонской областью восстановлен - власти

Между Крымом и Херсноской областью полностью восстановлено движение по Чонгарскому мосту, поврежденному в результате ракетного удара ВСУ.

"Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме", - сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Он отдельно поблагодарил Минстрой России за "огромную поддержку и организацию работ".

Мост, который является одной из основных транспортных артерий между Крымом и южной частью зоны СВО, был поврежден 22 июня. Тогда власти Крыма заявляли, что на восстановление уйдет до нескольких недель. На этот период движение было перенаправлено через Армянск и Перекоп.

Съема объезда Чонгарского моста.(2023)|Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

Последствия обстрела моста в Крыму.(2023)|Фото: t.me/shot_shot

Теги: чогнарский мост, восстановление, крым


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Ранее 22.06.2023 09:20 Мск Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым, - власти республики

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