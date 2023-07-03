В Екатеринбурге из-за спортивных соревнований перекроют несколько улиц
Ради спортивных соревнований в Екатеринбурге будет закрыто движение по ряду улиц.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, соревнования IRONSTAR 113 для любителей на "полужелезной" дистанции пройдут в уральской столице 22 июля 2023 года. Для проведения состязаний движение по нескольким улицам будет закрыто. Автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам:
- по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
- по улице Дзержинского, от стадиона спортивного комплекса "Динамо" до пересечения с улицей Царской;
- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;
- по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Дзержинского;
- по проспекту Ленина, от дома №43 до улицы Репина;
- по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
- по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
- по улице Крауля, от дома №2 до дома №6;
- по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
- по улице Репина, от дома №15 до улицы Металлургов;
- по улице Металлургов, от дома №4а до Новомосковского тракта.
Кроме этого, автомобилистам будет запрещено парковать свои машины на Площади 1905 года с 00:00 до 23:00 22 июля. Также в этот день в границах перечисленных улиц с 8:00 до 14:00 будет запрещена продажа алкоголя.