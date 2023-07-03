В Екатеринбурге из-за спортивных соревнований перекроют несколько улиц

Ради спортивных соревнований в Екатеринбурге будет закрыто движение по ряду улиц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, соревнования IRONSTAR 113 для любителей на "полужелезной" дистанции пройдут в уральской столице 22 июля 2023 года. Для проведения состязаний движение по нескольким улицам будет закрыто. Автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам:

по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;

по улице Дзержинского, от стадиона спортивного комплекса "Динамо" до пересечения с улицей Царской;

по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;

по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Дзержинского;

по проспекту Ленина, от дома №43 до улицы Репина;

по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;

по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;

по улице Крауля, от дома №2 до дома №6;

по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;

по улице Репина, от дома №15 до улицы Металлургов;

по улице Металлургов, от дома №4а до Новомосковского тракта.

Кроме этого, автомобилистам будет запрещено парковать свои машины на Площади 1905 года с 00:00 до 23:00 22 июля. Также в этот день в границах перечисленных улиц с 8:00 до 14:00 будет запрещена продажа алкоголя.