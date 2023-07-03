03 Июля 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми начался снос аварийного дома №143 по Куйбышева

В Перми начался снос аварийного дома по адресу Куйбышева, 143 в Свердловском районе.

Ранее подрядчик провел подготовительные работы – вынес сети коммуникаций. Демонтаж дома будет производиться с применением специализированной техники. Затем МБУ "Полигон" вывезет строительные отходы, образовавшиеся в результате сноса. Территория вокруг дома огорожена забором, сообщает администрация Перми. По состоянию на 3 июля, предоставлены компенсации собственникам 169 жилых и одного нежилого помещения в здании. Граждане, проживающие по договорам социального найма, обеспечены 10 благоустроенными жилыми помещениями.

Напомним, это не первый инцидент с домами по ул. Куйбышева в Перми. В июле 2015 г. обрушился дом на ул. Куйбышева, 103. Под завалами погибли два человека. Суд установил, что жильцы жаловались в управляющую компанию на появление трещин, но никаких мер для их устранения не принималось. В июле 2018 трещинами покрылся дом №86. А в марте текущего года власти города были вынуждены ввести режим ЧС в отношении дома №143, ставшего опасным для жизни. При этом, по словам тогдашнего главы города Алексея Демкина, власти были готовы расселить аварийный дом №143, однако сами жильцы оспаривали признание дома аварийным через суд.

Теги: Куйбышева 143, Пермь, аварийный дом, снос


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