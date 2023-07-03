Марафон до Новокольцовского. Бывший преподаватель УрФУ Киселев пешком пройдет от вуза до новых общежитий

Депутат гордумы Екатеринбурга и бывший преподаватель УрФУ Константин Киселев решил, без преувеличения, на собственной шкуре испытать, каково придется студенту Уральского федерального университета при переселении в новые общежития. Бывший преподаватель предполагает, что каждый из студентов может опоздать на автобус и ему придется самостоятельно добираться домой. В связи с этим было решено организовать марафон, в котором каждый может принять участие.

"Мы пройдем пешком от здания главного корпуса УрФУ к этим общежитиям. Мы предполагаем, что студент опоздал на автобус и мы не знаем, с какой частотой ходит транспорт от главного корпуса до общежитий. И этот студент вынужден идти пешком. И мы с вами тоже вместе пройдем. Я планирую пройти сам этим путем как простой студент", - заявил Киселев в разговоре с Накануне.RU.

Дата марафона пока еще не определена - о ней депутат пообещал сообщить позднее.

Напомним, что новые общежития для студентов УрФУ располагаются в 10 км от города в Новокольцовском районе. В УрФУ заявляют, что ежедневная дорога до вуза будет составлять около 40 минут, однако студенты не особо настроены шутить и сообщают, что только в одну сторону им придется тратить от 1,5 часов. Омрачает ситуацию и отсутствие какой-либо инфраструктуры: ни магазинов, ни банков, ни аптек. В связи с этим студентами была создана петиция против переселения.