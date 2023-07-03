Марафон до Новокольцовского. Бывший преподаватель УрФУ Киселев пешком пройдет от вуза до новых общежитий

03 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Марафон до Новокольцовского. Бывший преподаватель УрФУ Киселев пешком пройдет от вуза до новых общежитий

Депутат гордумы Екатеринбурга и бывший преподаватель УрФУ Константин Киселев решил, без преувеличения, на собственной шкуре испытать, каково придется студенту Уральского федерального университета при переселении в новые общежития. Бывший преподаватель предполагает, что каждый из студентов может опоздать на автобус и ему придется самостоятельно добираться домой. В связи с этим было решено организовать марафон, в котором каждый может принять участие.

"Мы пройдем пешком от здания главного корпуса УрФУ к этим общежитиям. Мы предполагаем, что студент опоздал на автобус и мы не знаем, с какой частотой ходит транспорт от главного корпуса до общежитий. И этот студент вынужден идти пешком. И мы с вами тоже вместе пройдем. Я планирую пройти сам этим путем как простой студент", - заявил Киселев в разговоре с Накануне.RU.

Дата марафона пока еще не определена - о ней депутат пообещал сообщить позднее.

Напомним, что новые общежития для студентов УрФУ располагаются в 10 км от города в Новокольцовском районе. В УрФУ заявляют, что ежедневная дорога до вуза будет составлять около 40 минут, однако студенты не особо настроены шутить и сообщают, что только в одну сторону им придется тратить от 1,5 часов. Омрачает ситуацию и отсутствие какой-либо инфраструктуры: ни магазинов, ни банков, ни аптек. В связи с этим студентами была создана петиция против переселения.

Теги: Киселев, Новокольцовский, УрФУ, общежите, марафон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети