03 Июля 2023
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Фото:СКР

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits объявлен в розыск по делу о финансировании ВСУ

В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, сообщает СК РФ. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

По данным следствия, с февраля по апрель прошлого года Черняк перевел военнослужащим ВСУ более 500 млн рублей "для осуществления террористической деятельности в России".

Кроме того, в июне 2023 года предприниматель приобрел и поставил украинским военнослужащим "товары, предназначенные для ведения боевых действий", стоимостью более 90 миллионов рублей.

К преступлению, по данным следствия, причастны двое доверенных лиц коммерсанта. Они задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взятке".

Проведено более 10 обысков в столице. В СК добавили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте долей организаций, "входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк".

Global Spirits — международный алкогольный холдинг, основанный в 2008 году. Центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Штаб-квартира холдинга расположена в Нью-Йорке. Генеральный директор холдинга Global Spirits —Евгений Черняк.

Как сообщали СМИ, после начала СВО Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, затем у заводов сменился владелец.

Теги: Черняк, Global Spirits, ВСУ


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