03 Июля 2023
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Фото: instagram.com/olegtinkov

На Волге продается усадьба из бывшего туристического проекта Олега Тинькова La datcha

В Астраханской области на Волге продается усадебный комплекс "Волга дача" площадью 1,7 тыс. кв. м – часть бывшего туристическо-гостиничного бизнеса Олега Тинькова.

Комплекс расположен на трех гектарах в Лиманском районе. В него входят усадьба, гостевые дома, беседка и спортивная площадка. Предполагается, что усадьба может быть продана как под личное пользование, так и для сдачи в аренду.

В 2016 году Олег Тиньков запустил проект La datcha, начав строить в разных местах элитные гостевые комплексы: в Астрахани, Куршевеле, Валь-Торансе и Форте-дей-Марми. Планировалось также построить виллу на Камчатке.

В прошлом году Тиньков сообщил, что продал российские активы проекта, передают "Ведомости".

Теги: волга, усадьба, олег тиньков


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