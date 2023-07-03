Глава свердловской полиции прилетел на вертолете для проверки двух ОВД

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков посетил с рабочим визитом Сосьвинский и Гаринский ОВД. Оба входят в состав Серовского гарнизона.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, генерал Мешков прибыл на Север региона на вертолете "МИ-8" в составе делегации ряда руководителей и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Основной задачей совместной поездки была проверка хода строительства домов для граждан, пострадавших в результате крупного природного пожара весной этого года. Уже началось вручение ключей первым обладателям нового жилья.

Начальника свердловской полиции сопровождали первые лица территориального ОВД – полковник Олег Якимов, майоры Виктор Сысоев и Сергей Бурдов.

"Александр Мешков и Евгений Куйвашев посмотрели, в каких условиях несет службу личный состав, посетив оба здания отделений полиции, в том числе подразделение по оказанию населению государственных услуг по линии МВД, а также дежурной части. По итогам инспектирования губернатор поручил районным органам власти проработать вопрос об улучшении условий работы сотрудников органов внутренних дел и выделить более современные служебные помещения", - отметил полковник Горелых.

Приезд официальной делегации в Серовский городской округ совпал с 400-летним юбилеем поселка Гари. Было отмечено, что этот населенный пункт развивается. Здесь открываются новые организации, полным ходом идет строительство, реализуются всевозможные программы, особенно для молодежи. А это занятость и трудоустройство людей, соответственно, профилактика преступлений и правонарушений.

Рабочая поездка на Север области в целом была результативной. Генерал Мешков по прибытию в Екатеринбург дал ряд указаний тыловой службе Главка об оказании помощи проверенным территориальным ОВД.